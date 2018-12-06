Atık pil toplama yarışmasında zirve yine Altındağ'ın oldu

Altındağ ilçesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da zirveyi kimseye bırakmadı.

Ankara genelinde ve Altındağ'da toplamda en çok atık pil toplanan okul, Altınpark Mahallesi Halim Şaşmaz İlkokulu oldu. Okulun öğrencileri yaklaşık 2 ton atık pil ve 500 kilogram elektronik atık toplamayı başararak hem il, hem de ilçe birincisi oldu. Altındağ genelinde ise yaklaşık 5 ton atık toplanarak geri dönüşüme büyük destek olunurken dereceye giren okullar ödüllerini, Altındağ Belediyesi Akköprü Kampüsünde düzenlenen bir törenle aldı.

Altındağ genelinde ikincilik Karacaören Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesinin olurken, üçüncülük ise Ziraat Mahallesi Yeni Turan İlkokulunun oldu. Birinci olan okula masa tenisi seti ve yazıcı hediye edilirken, ikinci olan okula spor seti, üçüncü olan okula ise satranç seti hediye edildi.

“Piller ve elektronik atıklar doğaya gelişigüzel atılmamalı"

Ankara genelinde her yıl düzenlenen bu yarışmanın atıkların neden olduğu çevre kirliliğini en aza indirmek ve doğaya gelişigüzel atılan pillerin ve elektronik atıkların sebep olduğu ciddi tehlikeleri önlemek ve geri dönüştürmek amacıyla düzenlendiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yarışmaya katılan tüm okulları, öğrencileri ve dereceye girenleri tebrik etti.

Altındağlı vatandaşların geri dönüştürülebilir atık toplama kutularını ve atık getirme merkezlerini daha aktif bir şekilde kullanmasını isteyen Başkan Tiryaki, pillerde ve elektronik atıklarda tehlikeli kimyasalların bulunduğunu, bu materyallerin çöpe atılmaması gerektiğini, atık pillerin ve elektronik atıkların toprağa ve suya karışması durumunda doğanın olumsuz etkileneceğinin altını çizdi.

Yaklaşık 5 ton pil ve elektronik atık toplandı

Yarışma süreci hakkında bilgi veren Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, "Atık pillerin çevreyi kirletmeden toplanması, geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi konusunda, yıllardır Altındağ'daki herkese temizlik, geri dönüşüm ve sıfır atık ile ilgili eğitim seminerleri veriyoruz. Altındağlılar bu konuda artık çok bilinçli. Yarışma sürecinde okullara atık toplama ekipmanları, toplama kutuları ve eğitim setleri dağıttık. Daha sonra, dağıtılan atık kutularında bulunan malzemeler, okullardan tek tek tartılarak alındı. Atıklar geri dönüşüm ve bertaraf edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi. Ortaya çıkan sonuç Altındağ ilçesinde ne kadar başarılı ve özverili bir çalışma yapıldığını gözler önüne serdi. İlçemiz genelinde tüm okullarda yaklaşık 5 ton pil ve elektronik atık toplanarak bir de rekora imza atıldı” dedi.