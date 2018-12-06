ATO, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda

Ankara Ticaret Odası (ATO), “Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”na yayın ve dokümanların yer aldığı bir stantla katılarak, üyelerine Ankara ve Türkiye'ye sağladığı verimliliği anlatacak. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, verimliliğin ulusal refahı ve kaynak bilincini artırmadaki önemini bilen ve tüm çalışmalarına temel alan bir kuruluş olarak Verimlilik Fuarı'na katılımı çok önemsediklerini söyledi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, ATO'nun ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda 7-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”na stant açarak katılacağı bildirildi. Gerçekleştirdiği dijital dönüşümle personeline ve üyelerine verimlilik sağlayan ATO, iç ve dış ticaretle Ankara'da katma değer sağlayacak sektörlerin gelişimi ve verimlilik artışı için gerçekleştirdiği çalışmaları “ATO Verimlilik Raporu” isimli kitapta topladı. “Üye Hizmetleri", “Dış Ticaret”, “Uluslararası Etkinlikler”, “Ulusal ve Uluslararası Projeler”, “Kongre ve Fuarlar”, “Sektör Çalışmaları”, “Dijital Dönüşüm”, “Eğitim, İstihdam”, “Ankara Turizmi” bölümlerinden oluşan raporda, ATO'nun etkin ve etkili çalışmaları sonucunda ülke ekonomisi açısından ortaya çıkardığı verimlilik yer alıyor.

ATO'nun Verimlilik Fuarı'nda yer almasını değerlendiren ATO Başkanı Baran, üyeye sundukları tüm hizmetlerde verimliliği esas aldıklarını söyledi. Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak bizim odağımızda üyelerimiz var. Onların azmine, geleceğine, ekonomisine can vermekle mükellefiz. Bu nedenle biz verimliliğin kalesi olmak için çalışıyoruz” dedi.

Ticaretin nabzını tutan ve sektörlerin sesi olan bir anlayışla çalışmalarını yönlendirdiklerini kaydeden Baran, “Ankara ticaretinde çığır açmayı dert edindik. Büyüme, gelişme ve verimlilik üzerine kurulu yönetim anlayışımızla topyekun verimlilik için çalışıyoruz” diye konuştu.