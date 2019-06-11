Bakan Akar, Nahçıvan'da gerçekleştirilen tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Azerbaycan Kara Kuvvetleri personeli tarafından ortak düzenlenen fiili atışlı Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı'nın “Seçkin Gözlemci Günü”ne katıldı. Bakan Akar, "Bir ananın iki oğlu olan Türkiye ve Azerbaycan ulu bir çınarın dalları gibi aynı kökten, aynı gövdeden beslenmektedir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız ve bu değerli ağaca daima sahip çıkacağız" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasıf Talibov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile tatbikatın yapıldığı Karabağlar Dağ Eğitim Merkezi'ne geçti. Tatbikat ilişkin Tugay Komuta Yeri'nde brifing alan Bakan Akar, tatbikatta kullanılan silah ve araçların yer aldığı sergiyi gezdi. Bakan Akar, sonrasında tatbikatın fiili atışlı safhasının gerçekleştirildiği alana geçti. Tatbikatın atışlı bölümü helikopter tarafından unsurların tatbikat alanına indirilmesiyle başladı. Kara ateş destek vasıtalarıyla hedeflerin vurulduğu tatbikatta, SU-25 savaş uçakları ve taarruz helikopterleriyle de hedeflere ateş edildi.

Helikopterden paraşüt atlayışının yapıldığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, Türk ve Azerbaycan bayraklarını taşıyan helikopterler ve SU-25 savaş uçaklarının geçişleriyle sona erdi. Bakan Akar ve protokol üyeleri, bayrakların geçişini ayakta selamladı. Tatbikatın sona ermesinin ardından Bakan Akar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasıf Talibov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, personellerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Akar, her alanda büyük gelişim, yenilik ve değişimlere sahne olan bir dönemden geçildiğini aktardı. Yaşanan durumun güvenlik alanında küresel ve bölgesel sorunları beraberinde getirdiğini söyleyen Bakan Akar, "Belirsizlik, risk ve tehditlerin arttığı bu dönemde, ülkelerimizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması, ancak her an harekata hazır etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olunması ile mümkündür. Bu niteliklere haiz bir ordu için modern harp silah, araç ve gereçlerinin yanı sıra iyi eğitimli personelin varlığıda gereklidir" ifadelerini kullandı.

Tatbikatları, personelin harekat ortamı şartlarına göre eğitilmesinin en etkili yolu olarak nitelendiren Bakjan Akar, müşterek ve birleşik tatbikatların, orduların birlikte çalışabilirlik ve harbe hazırlık seviyelerinin en önemli göstergesi olduğunu ifade ederek, "Dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek maksadıyla birleşik ve müşterek olarak icra edilen Sarsılmaz Kardeşlik-2019 Tatbikatı'nın adına yaraşır şekilde amacına ulaştığını, büyük bir başarıyla icra edildiğini izledik" şeklinde konuştu.

"(Azerbaycan'lı sanatçı Azerin'in) Birdir bizim her halımız, sevincimiz, melalımız. Bayraklarda hilalimiz Azerbaycan-Türkiye" dizelerini hatırlatan Bakan Akar, şunları aktardı:

“Bir ananın iki oğlu olan Türkiye ve Azerbaycan ulu bir çınarın dalları gibi aynı kökten, aynı gövdeden beslenmektedir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız ve bu değerli ağaca daima sahip çıkacağız. Atatürk'ün dediği gibi ‘Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir. 'Kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, kederde ve kıvançta, bir ve beraberdir."

Konuşma sonrasında, Bakan Akar, Talibov ve Hasanov tatbikata katılan personele hediye verdi. 7-11 Haziran arasında yapılan tatbikatta, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, harekatlarının planlanması ve teşkil edilmesine yönelik karargahlar arası iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, birleşik ve müşterek harekat kabiliyetinin artırılması, birliklerin sevk ve idaresinde ortak koşulların sağlanması amaçlandı.

Ayrıca Bakan Akar ve beraberindekiler tatbikat öncesinde Asker Parkı ve askeri lojmanların açılışını da yaptı.