Bakan Akar'dan kritik görüşme sonrası ilk açıklama

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesine ilişkin, "Yaptığımız bu çalışmaların çok değerli olduğuna inanıyorum, bölgenin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum" dedi. Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile Bakanlık'ta heyetler arası görüşmelere de başkanlık etti.

Heyetlerarası yapılan toplantının açılışında konuşan Bakan Akar, "dostumuz" olarak nitelendirdiği Şoygu'yu Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Bakan Akar, "Hem bölgedeki barış ve istikrarın temin ve idamesi, ateşkesin sağlanması hem de ülkelerimizin hak ve menfaatlerinin korunup kollanması, güvenliğin sağlanması için Rusya ile her seviyede çeşitli temaslarımız olmakta" şeklinde konuştu.

Moskova'da gerçekleştirilen heyetler arası toplantının devamı olarak konuk heyetin Ankara'ya geldiğini dile getiren Bakan Akar, "Bugün yapacağımız görüşmeler bir anlamda 14 Şubat'ta Soçi'de yapılacak başkanlar arası çalışmanın da bir ön hazırlığı olacaktır. Yaptığımız bu çalışmaların çok değerli olduğuna inanıyorum, bölgenin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Bunun daha da ötesinde dünya barışına da gerçekten katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gösterdiği ev sahipliğinden dolayı "değerli dostum" olarak nitelendirdiği Bakan Akar'a teşekkür ederek, "Önemli konuları, özellikle Suriye bağlamındaki konuları burada görüşebileceğimize inanıyorum. Soçi'de devlet başkanlarımızın bir araya geleceği, görüşeceği konuların ön çalışmalarını burada tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu, "Uzmanlarımız 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında Moskova'da ciddi bir çalışma gerçekleştirdi ve kilit konulardaki hususlarda mutabakat sağlamayı başardılar. Özellikle İdlib ve Fırat'ın doğusuyla ilgili konuların üzerinde çalışma yaptılar. Bugün burada yapacağımız çalışma kapsamında ana hatlarıyla başlıca konular üzerinde mutabakata varacağımızı umuyorum" İfadelerini kullandı

Heyetlerarası toplantının ardından devam eden görüşmeye MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.