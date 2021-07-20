Bakan Bilgin'den Kurban Bayramı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bayramımız mübarek olsun. Tüm Türk ve İslam alemine sağlıklı, huzurlu bir bayram temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Bizi bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan; paylaşmanın, dayanışmanın ruhunu yaşatan Allah'a hamdolsun. Bayramımız mübarek olsun. Tüm Türk ve İslam alemine sağlıklı, huzurlu bir bayram temenni ederim" açıklamalarında bulundu.