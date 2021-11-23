Bakan Ersoy: “Dijital çağda yerel medyamızın işlevini yitirmemesi adına ne gerekiyorsa yapılmalı”

Dijital çağda yerel medyamızın işlevini yitirmemesi adına ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini tüm içtenliğimle bir kez daha paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Ulucanlar Cezaevi Müzesinde düzenlenen, Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayına katılan Bakan Ersoy, “Bugün geleneksel medya mecra ve uygulamaları dijitalleşme karşısında çok önemli bir sınav veriyor. Gerçek haber, nitelikli içerik ve anlık bilgiye erişim kanallarını gözden geçirdiğimizde dijitalin sunduğu imkanların kapsama alanının genişlediğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz” dedi.

Yerel medyanın, demokrasinin en işlevsel araçlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, “Bu açıdan bugün bir araya gelmemize vesile olan bu toplantıdan çıkacak sonuçların önümüzdeki dönemde hız kazanacak dijital dönüşümü anlamamıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Bakan Ersoy, medyada dönüşüm için çalışmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bu anlayış doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu süreçte sizlerin yanında olduğumuzu açık bir şekilde belirtmek istiyorum. Dijital çağda yerel medyamızın işlevini yitirmemesi adına ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini tüm içtenliğimle bir kez daha paylaşmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

Düzenlenen çalıştaya Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Rıdvan Duran, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı.