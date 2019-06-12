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Bakan Ersoy'dan Kızılay'a kan bağışı

Kuruluşunun 151’inci yılını kutlayan Kızılay’a Kültür ve Turizm Bakanlığı kan bağışı ile destek verdi.

Kuruluşunun 151'inci yılını kutlayan Kızılay'a Kültür ve Turizm Bakanlığı kan bağışı ile destek verdi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un isteği ile Bakanlığın Emek binası önüne ‘Kan Alma Aracı' ile stant kuran Kızılay Kan Bankasına Bakan Ersoy da kan bağışında bulundu.


Kızılay'ın 151'inci kuruluş yıl dönümünü dün sosyal medya paylaşımı ile kutlayan Ersoy, “1868 yılından bu yana yardımlaşma ve kardeşliğin simgesi olan Türk Kızılay'ının 151. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. İnancınız ve azminizin yolunuzu her daim aydınlatması dileklerimle” ifadelerini kullanmıştı.


Bakanlık personelinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı tüm gün boyunca sürecek.

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