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Bartın'da yavru karaca, kendisini emziren keçiyi anne olarak benimsedi

Bartın’da Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından dereden kurtarılan yavru karaca kendisini emziren keçiyi anne olarak benimsedi.

Bartın'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından dereden kurtarılan yavru karaca kendisini emziren keçiyi anne olarak benimsedi.


Duyarlı vatandaşlardan Bartın'ın Arıt mevkiinde derede yavru bir karacanın bulunduğu ihbarını alan DKMP ekiplerinin kurtardığı yavru karacanın veteriner hekimce muayenesi yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu, güçten düştüğü tespit edilen yavru karaca, keçi sütü ile beslenmesi ve annesinin yokluğunu hissetmemesi için keçi çiftliğine götürüldü.


Burada bulunan bir keçiyi anne gibi benimseyen yavru karaca, keçinin de kendisini yavrusu gibi kabullenmesi ile özlediği anne şefkatine kavuştu.

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