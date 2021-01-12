Başkan Altınok'tan kentsel dönüşüm vetosuna sert tepki

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Altınok, “Kentsel dönüşüm projelerimizi yapmıştık. Büyükşehir Belediye Meclisinden oy birliğiyle geçmesine rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından bu mahallelerimizin kentsel dönüşüm planı veto edilmiştir. Oysa biz, şehre yapılacak her hizmete destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Köstekle, engellemeyle kimse bir yere varamaz. Güzel hizmetleri desteklemek, önünü açmak lazım” dedi.

“Yeniden önerge vereceğiz”

“En son yaşanan İzmir ve Ankara depremlerini hatırlatarak kentsel dönüşüm teklifini AK Parti ve MHP gruplarının önergesiyle yeniden meclise taşıyacaklarını da belirten Altınok, şunları kaydetti:

Ankara'da ve İzmir'de deprem oldu. Deprem olduktan sonra mı bunları yapmak lazım? Biz bu planları İzmir depreminden de önce yaptık. Burada, insanımıza daha iyi şartlarda bir yaşama alanları sunma amacı vardır. Bütün şehrin yeniden değişimi, dönüşümü, gelişimi hedefi vardır. Nefes alacak, yeşil alanları daha çok, caddeleri ve sokakları genişlemiş, otopark problemi kalmamış bir şehir planlaması vardır. AK Parti ve MHP gruplarımızın yeniden önergesi ile tekrar Belediye Meclisine getireceğiz. İnşallah bir daha böyle bir hataya düşmezler, şehrimizin önünü tıkamazlar, insanımızın daha güzel bir şehirde yaşamasını engellemezler. Temennimiz odur. Kaldı ki biz Büyükşehrin bütün hizmetlerine destek veriyoruz, borçlanmaya destek veriyoruz.”