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Başkent genelinde yoğun temizlik çalışması

Ankara’da etkili olan şiddetli yağış birçok konut ve iş yerinde su basmalarına neden oldu.

Ankara'da etkili olan şiddetli yağış birçok konut ve iş yerinde su basmalarına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor.


Gece gündüz demeden su tahliye çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, vatandaşlara destek olmak amacıyla temizlik yapıyor.



Vatandaşlardan gelen ihbarlar


Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) vatandaşlardan gelen ihbarlar tek tek değerlendirilerek, ekipler konut ve iş yerlerine yönlendiriliyor.


Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, su basan konut ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yaparak, suyu tahliye ediyor.


Yağış nedeniyle zarar gören konut ve iş yerlerine ulaşarak, temizlik çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir ekiplerine teşekkür eden vatandaşlara günlük uyarılar yapılıyor.


Gerek metro, otobüs ve kent ekranlarından gerekse sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere AKOM, anlık ve günlük hava şartlarına yönelik uyarılarda bulunuyor.

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