Başkent'in en eski çarşılarından Zafer Çarşısı'nı su bastı

Ankara'da etkili olan sağanak yağmurun ardından Zafer Çarşısı'nı su bastı.

Başkent'in en eski çarşılarından olan ve içerisinde 40'ı aşkın dükkanın bulunduğu Zafer Çarşısı girişindeki rögar şiddetli yağmur sonrası taştı. Tuvaletlerden de taşan lağım çarşıyı bir anda suyla doldurdu. İçeriye dolan suyu tahliye etmeye çalışan esnaflar, kum torbalarıyla su baskınını engellemeye çalıştı.

Kum torbalarıyla taşkınla mücadele ettiklerini belirten bir esnaf, birçok kez aynı durumla karşılaştıklarını fakat henüz bir önlem alınmadığını aktardı. Sigorta şirketlerinin dükkanlara sigorta yapmak istemediğini de belirten esnaf, "Her yağmurda aynı senaryoyu göreceksiniz. Yağmur başladığı anda bakanlıkların olduğu bölgeden ve farklı bölgelerden rögarlar şiddetli bir şekilde patlama yapıyor. Patlama yaptıktan sonra rögarlarda bulunan bütün pislikler ve gelebilecek tüm canlılar buradan çıkıyorlar. Saatlerce uğraştıktan sonra maalesef biz de bu suyu Sergi Sarayı'na atıyoruz. Sergi Sarayı'nda sergi olursa oradaki insanlar da zor durumda kalıyorlar" dedi.