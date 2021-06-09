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Başkent'te kamyon minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Sincan ilçesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Y.A. yönetimindeki 33 ASV 13 plakalı kamyon, İ.Ö. yönetimindeki 06 JTA 66 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüs şoförü İ.Ö. ve yanında bulunan yolcu Ö.A. yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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