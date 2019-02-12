Başkent'te şehit ateşi düştü

İstanbul Çekmeköy'de gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan Kr. Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın Ankara'daki babaevine acı haberi ulaştı.

İstanbul Çekmeköy Kirazlı Mahallesinde bir site içerisine UH-1 tipi askeri helikopter zorunlu iniş yaparken yaşanan kazada 4 TSK mensubu şehit oldu. Kr. Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın şehadet haberi, Ankara Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesindeki babaevine ulaştı. 112 Acil Yardım ekipleri eşliğinde eve gelen yetkililerden acı haberi alan annesi Nezihe ve babası İlhami Özcan çifti gözyaşlarına boğuldu.

Bir evin bir oğluydu

Çiftin tek oğlu olan 33 yaşındaki Semih Özcan'ın bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu site, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Yenimahalle Belediyesi şehidin evinin bahçesinde taziye çadırı kurdu. Şehit Özcan'ın akraba ve komşuları, acılı ailenin yanında oldu. Şehit pilot Özcan'ın evli olduğu bilgisi verildi.