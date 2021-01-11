Başkent'te yedi farklı evde hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 ayrı evde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisi yakalandı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde yaklaşık 100 saatlik kamera çalışmasıyla birlikte adresi tespit edilen şüpheli Ö.M., gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Şahsın, ikametlerden çaldığı malzemeleri sakladığı ve kendisinin de kaldığı ikameti tespit eden ekipler yapılan ikamet araması neticesinde çalınan ziynet eşyalarını ele geçirdi. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi. Şüpheli Ö.M. hakkında adli işlem başlatıldı.