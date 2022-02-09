BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor

BELPA Buz Pateni Tesisi'nin kapsamlı yenileme ihalesi, çeşitli nedenlerden dolayı katılım olmadığı için mart ayına ertelendi. Sporcuların ve vatandaşların talebi üzerine BELPA, tesiste geçici bakım ve yeni açık alan pisti yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kısmi tadilat gerçekleştirerek yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor. Bakımsızlık nedeniyle çürümeye terk edilen buz pateni salonu ve müştemilatını 17 Kasım 2020 tarihinde Spor İl Müdürlüğü'nden geri alan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı incelemeler sonucu tesisin kullanılamaz durumda olduğunu tespit etti. Elektrik ve su tesisatı altyapılarının ilk günden itibaren bakımlarının yapılmadığı, insan sağlığına zararlı olabilecek küflenmelerin ve tesisat altyapısında problemlerin olduğu anlaşılırken, tesisin devri esnasında su tesisatının içinde bulunan suyun boşaltılmadan kapatılması ve yeniden aktif hale getirilmesiyle yer yer don olan tesisatın patlamasıyla sonuçlandı. Büyükşehir Belediyesi tesis için kapsamlı yenileme ihalesine çıktı ancak 22 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen ihale, çeşitli nedenlerden ötürü teklif alınamaması nedeniyle iptal edildi.

BELPA tesiste geçici tadilat yaptı

İhaleye katılım olmaması nedeniyle sporcuların ve vatandaşların talebi üzerine BELPA, tesiste geçici bakım ve yeni açık alan pisti yaptı. Buz pistini soğutan Chiller gruplarının bakım ve onarımı ile elektrik panolarının tamiratını tamamlayan BELPA, iki adet soyunma odasını yenileyerek 12'şer soyunma dolabı yerleştirdi. Tesiste ayrıca aydınlatma ve duvar boyaları ile WC'leri de kısmi olarak yenileyen Büyükşehir Belediyesi, tesisin su tesisatı tamamen patladığı için ana vanadan soyunma odalarına kadar yeni su hattı çekti. Debisi yetmediği için sadece iki soyunma odasına su verilen tesiste, 450 metrekarelik açık hava buz pistinin ise yapım aşaması devam ediyor.

Açık pist kış festivali ve bir dizi konserle Başkentlilere ‘merhaba' diyecek

Açık hava buz pistinin kapılarını 12 Şubat'ta açacak olan Büyükşehir Belediyesi, DJ performansları, karaoke, çeşitli workshoplardan oluşan ve 45 gün sürecek kış festivali ile Başkentlileri buluşturacak. 13 Şubat Pazar günü saat 19.30'da Zakkum konseriyle başlayacak kış festivaline ev sahipliği yapacak olan tesiste, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ise saat 19.00'da Ankara Kent Orkestrası konser verecek. BELPA Buz Pateni Tesisi, 20 Şubat Pazar günü de BELPA'nın kuruluş yıl dönümünü mehteran takımının gösterisi ve kent orkestrasının konseriyle kutlayacak. Tesiste 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ünlü sanatçı Burcu Güneş de bir konser verecek. 27 Mart'ta gerçekleştirilecek kış festivalinin kapanış konserinde ise Resul Dindar sahne alacak.

Ankara'daki spor kulüplerinin ve sporcuların mağduriyet yaşamaması için BELPA'nın kendi imkanlarıyla bugüne kadar 378 bin 598 lira maliyetle çalışır hale getirdiği tesisin kapsamlı yapımı için mart ayı içinde yeniden ihaleye çıkılması planlanıyor.