Beypazarı'nda korona virüs önlemleri ve çalışmaları üst seviyede

Beypazarı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan ibadethaneler, dolmuş durakları, dolmuşlar, ilçe terminali, özel halk otobüsleri, taksi durakları, taksiler, tüm kamu kurumları ve hizmet araçları, eğitim kurumları ve öğrenci servisleri, iş merkezleri ve iş hanları, tüm market ve bakkallar, kuaför ve güzellik salonları, devlet hastanesi, sağlık ocakları, göçmen sağlık merkezi, özel sektör işletmeleri ve hizmet araçları, sanayi bölgeleri, gasilhane, musalla, taziye evi gibi halkın yoğun olarak kullandığı cadde, sokak, meydan ve parkları basınçlı temizlik ekipmanları ile periyodik olarak dezenfekte ediyor. Belediye ekipleri ilçenin cadde ve sokaklarını su tankerleri ile yıkayıp, antiviral dezenfekte maddesiyle dezenfekte ederken, ilçenin giriş çıkışlarında araçlar emniyet güçleri ile koordineli şekilde durdurularak dezenfekte işlemleri titizlikle gerçekleşiyor. Ayrıca semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında mobil el dezenfekte üniteleri kurularak, alışveriş için pazarlara gelen vatandaşların kendini dezenfekte etmesi sağlanıyor.