Bozulan uyku düzeni ciddi sorunlara yol açabilir

Buğra Buyrukçu, “Gece yatmıyor, sabah kalkmıyoruz. Sıradan gibi gözüken bu değişim aslında vücudumuzda önemli sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi.

Korona virüs tehdidi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında nüfusun büyük bölümünün uyku düzeni bozuldu. Bozulan uyku düzeninin ise hormonları ve metabolizmayı olumsuz etkilediğine işaret eden Dr. Buğra Buyrukçu, normale dönüş için alınması gereken tedbirleri anlattı. Buğra Buyrukçu, bu yıl Ramazan'ın beslenme ve uyku açısından her zamankinden farklı geçtiğini anımsattı. Korona virüs nedeniyle nüfusun büyük oranda evde olduğunu, özellikle büyük kentlerde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamalarının günlük hayatı değiştirdiğini söyleyen Dr. Buyrukçu, “Kısacası gece yatmıyor, sabah kalkmıyoruz. Sıradan gibi gözüken bu değişim aslında vücudumuzda önemli sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi.

"Vücut için en faydalı hormonların başında gelen melatoninin"

Melatoninin, 21.00 ile 22.00 saatleri arasında salınmaya başlandığını söyleyen Dr. Buyrukçu, “Bu hormonun salınmaya başlaması için önce uykumuzun başlaması gerekiyor. Uyku başladıktan sonra melatonin vücudun metabolizmasını düzenliyor. Vücudu yavaşlatıyor, sakinleştiriyor, gece metabolizmasına geçiriyor, yağ yakma hızını arttırıyor. Bağışlığı güçlendiriyor, stresi azaltıp, yaşlanmayı geciktiriyor. Bazı kanser türlerini baskılayıcı etkisi var” diye konuştu. Buyrukçu, televizyon, bilgisayar ve telefon üçgeninde gidip gelerek uykusuz kalanlarda bu hormonun salınımının çok ciddi şekilde bozulduğuna dikkat çekti. Sadece melatoninin değil kortizol hormonunun da uykuyla direkt bağlantılı olduğunu kaydeden Buyrukçu, “Namı diğer stres hormonu da en yoğun sabah 05.00 ile 07.00 saatleri arasında salınıyor. Vücudumuz fiziksel veya duygusal bir tehdit algıladığında salınan bu hormon bu tehditlere karşı beynin harekete geçmesini sağlıyor, tansiyon ve kan şekeri seviyelerini kontrol ediyor, bağışıklığı koruyor. Dolayısıyla dengeli salınması mühim; öğlene, ikindiye kadar uyumak risk. 07.00-08.00 saatleri arasında balkona-cama çıkıp 3-4 dakika güneşe bakmamız kortizol salınımını arttırıp güne sağlıklı başlamamızı sağlar” dedi.

Melatoni ve kortizol hormonlarının zamanında salınmaması halinde hormonal sistemin ve metabolizmanın bozulacağına, tüm sistemin değişmeye, vücudun hastalıklara açık hale gelmeye başlayacağına dikkat çeken Dr. Buyrukçu, özellikle yatak odası lambaları konusunda ise şu uyarılarda bulundu:

“Vücut sisteminin eski hale gelmesi, hormonların zamanında salınması için uyku saatlerine dikkat etmek kadar yatak odalarımızda kullandığımız ışık da çok önemli. Led ve beyaz ışıklar gözümüzdeki melatonini salınımını bozuyor. Ya kırmızı ışık kullanmak veya tamamen karanlık ortamda, hatta göz bandıyla uyumak gerekiyor ki melatonin tam olarak salgılansın. Yatak odasında TV olmaması, cep telefonunu mavi ışık modunda kullanmak da dikkat edilmesi gereken ayrıntılar. Bütün bunlar eski metabolizmaya dönmemiz, aktif hale güne başlamamız, sağlıklı şekilde yaşamaya devam etmemiz için gerekli.”