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Çankaya'da 518 bin ton çöp toplandı

Çankaya Belediyesinde 2018 yılı boyunca 518 bin 300 ton çöp toplandı.


Çankaya Belediyesi, 2018 yılı boyunca da ilçe genelinde dört bir koldan temizlik yaptı. Çöpleri sistemli bir şekilde toplamasının yanı sıra sokakları, okulları, ibadethaneleri, pazar yerlerini temizleyen belediye, yeni çöp konteynerleri de dağıttı. Belediye, bünyesinde bulundurduğu üniversiteler, hastaneler ve çeşitli kamu kurumlarıyla gündüz nüfusu 2.5 milyonu bulan ilçede günde bin 420 ton yılda ise 518 bin 300 ton çöp topladı. Temizlik ekipleri yıl boyunca, cadde, bulvar ve sokakları süpürmesinin yanı sıra yıkadı.


Belediye 370 ibadethane ve 22 pazar yerinin de gün aşırı hijyenik koşullarda hizmet vermesini sağladı


Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için 140 ilkokulu temizleyen Çankaya Belediyesi, 370 ibadethanenin yanı sıra 22 pazar yerinin de gün aşırı hijyenik koşullarda hizmet vermesini sağladı. Çankaya genelinde zamansız çıkarılan evsel atıklar için çeşitli bölgelerde, bin adet kompozit kapaklı çöp sistemi ve 500 adet yeni sistem 3 metre küplük yer üstü konteyner hizmete sunan belediye, 300 plastik, 100 galvanizli ve 200 giydirmeli çöp konteyneri da yerleştirdi.

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