Çankaya'dan üniversite tercih danışmanlığı

Çankaya Belediyesi, hayatlarının önemli bir dönemecinde üniversiteye hazırlanan gençlerin yanında yer alıyor. Çankaya Belediyesi, ücretsiz danışmanlık hizmeti ile üniversite tercihi yapacak gençlere, böyle önemli bir süreçte doğru kararlar alabilmeleri için destek olacak.

Varlık Lisesinden iki eğitim koordinatörü ve Karacan Akademi'den 4 rehber öğretmenden oluşan 6 uzman tarafından yürütülecek danışmanlık hizmeti ile öğrencilere aldıkları puana göre en sağlıklı tercih listesini oluşturmaları için gerekli bilgi ve yönlendirmeler yapılacak.

29 Temmuz'a kadar sürecek

18 Temmuz'da ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak danışmanlık hizmeti, 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Galeri Çankaya salonunda verilecek danışmanlık hizmeti, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Randevu almak gerekiyor

Önceki yıllarda öğrencilerin yoğun ilgi göstermeleri dolayısıyla görüşmeler randevu sistemiyle yapılacak. Üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler, 0312- 458 89 00 / 1835 numaralı hat üzerinden randevu alarak hizmetten yararlanabilecek. Randevu almadan gelen öğrencilere ise görüşme trafiği uygun olduğu ölçüde destek verilecek.