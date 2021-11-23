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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Hasan Fehmi Güneş'in ailesine taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 42. Hükümet İçişleri Bakanı, CHP 18 ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in vefatı dolayısıyla ailesine, taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu Hasan Fehmi Güneş'in oğlu Utkan Güneş ve torunu Hasan Fehmi Güneş'e başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu'na ziyarette, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik etti.

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