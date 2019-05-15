Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı Erasmus öğrencileriyle iftarda buluştu

Avrupa Günü kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'nın ev sahipliğinde "Avrupa Gününde Erasmus + Tecrübeni ve Hikayeni Paylaş" temalı iftar yemeği etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, büyükelçiler, ülkemizde misafir olarak bulunan Erasmus+ öğrencileri ve daha önce programdan yararlanmış Erasmus+ öğrencileri ile üniversite temsilcileri katıldı. Etkinlikte öğrencilerin Erasmus+ tecrübeleri ve hikayelerine yer verildi. Bu kapsamda, müzik dinletisi, konuşmalar olurken, Türkiye'de bulunan Erasmus öğrencilerine de ödüller verildi.

Öğrenciler ödüllerini Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals'in elinden aldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.