Eğitim şehidi Ceren Damar Şenel'in adı Çankaya'da parka verildi

Çankaya Üniversitesinde odasında öğrencisi tarafından katledilen Ceren Damar Şenel'in adı Çankaya'da bir parka verildi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına devam eden Ceren Damar Şenel, Hasan İsmail H. adlı öğrenci tarafından odasında silahla vurularak öldürülmüştü. Çankaya Belediyesi, eğitim şehidinin adını bir parka verme kararı aldı. Ceren Damar Şenel'in adının verildiği Çukurambar Öğretmenler Caddesi 1528. Sokak'taki park, 4 bin 245 metrekare alana sahip. Parkın bin 963 metrekare yeşil alanı, 335 metrekarelik çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu ve spor alanları bulunuyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İçimizde sonsuz bir acıyla sevgili Ceren Damar Şenel'in adını Çankaya Üniversitesi karşısındaki parka verdik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği ve ailesinin onayıyla parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Zor ve ağır zamanlardan geçiyoruz. Bu zamanlarda hep birlikte dayanışma içinde acıları paylaşarak azaltmayı, sevinçleri çoğaltmayı başarmak durumundayız. Gençlere ve kadınlara yönelik sistemli şiddetin önüne geçmek, bu acıların yaşanmaması için daha fazla duyarlılık oluşturmak ve katledilen insanlarımızın adlarını sonsuza kadar yaşatmak hepimizin temel ve ortak sorumluluğudur. Sevgili Ceren Damar Şenel'in adını bu şiddet ikliminin son bulması umuduyla bir parka veriyoruz. Umuyor ve diliyorum ki bu acılar artık son bulur ve insanlarımızın hayatları çalınmaz” dedi.