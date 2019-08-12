EGO spor-ÇHD'den anlamlı iş birliği

EGO Spor Kulübü ile Çocuk Hakları Derneği (ÇHD) arasında “Sosyal ve Sportif Faaliyetler Düzenleme İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Yetenekli çocuklar Türk sporuna kazandırılacak

EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ile ÇHD Derneği Başkanı Mine Gedik'in imzaladığı iş birliği protokolü ile Başkent'te sporun tabana yayılması ve çocukların spora özendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması amaçlanıyor.

Protokol ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim çağındaki çocukların ulusal ve uluslararası düzeyde elit sporcu olarak yetiştirilmesi konusunda sosyal ve sportif faaliyetler düzenlenecek. EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, “Spora yatkın çocuklarımızın sportif yeteneklerini belirleyerek, spor federasyonlarımızla iletişime geçeceğiz. Çocuklarımızı Türk sporuna kazandırmak için EGO Spor olarak üstümüze düşeni yapacağız” dedi.

Engelliler de unutulmadı

EGO Spor Kulübü'nde çeşitli branşlarda çok sayıda engelli sporcunun yer aldığının altını çizen Hondoroğlu, “Ayrım yapmaksızın her sporcu kardeşimize ulaşmayı hedefliyoruz. İmzaladığımız protokolde engelli kardeşlerimizi de unutmadık. EGO Spor, engelli kardeşlerimizi de destekleyecek” diye konuştu.