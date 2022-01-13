Fatih Erbakan'dan 'zorunlu PCR testi' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Zorunlu PCR testinin kaldırılmasında partimizin tüm teşkilatlarıyla ortaya koyduğu gayretin ve eylül ayında Danıştay'a yaptığımız itirazın çok büyük etkisi oldu” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu PCR testi uygulamasını kaldırması kararına yönelik açıklamada bulundu. Erbakan, yaptığı açıklamada PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasında Yeniden Refah Partisi'nin gayretlerinin etkili olduğunu söyledi.

“İtirazın çok büyük etkisi oldu”

Fatih Erbakan, “Daha önce Ayasofya Camii'nin ibadete açılması ve İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinde olduğu gibi zorunlu PCR testi zulmünün ortadan kaldırılmasında da Yeniden Refah Partimizin tüm teşkilatlarıyla ortaya koyduğu gayretin, oluşturduğu kamuoyu duyarlılığının ve eylül ayında Danıştay'a yaptığımız itirazın çok büyük etkisi oldu” dedi.