Gazi Park vatandaşlarla dolup taşıyor

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan Gazi Park, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılmasının ardından Başkentliler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'yı yeşilin başkenti yapmak için 7/24 mesai harcıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı açılışları kapsamında 13 adet semt parkını Başkent'e kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan Gazi Park'ı Başkentlilerle kavuşturdu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yıllardır atıl durumda kalan yaklaşık 62 bin metrekarelik alana sahip bölgeyi Gazi Park ismiyle hizmete açtı. Merkezde yer alan ve herkes tarafından ulaşılabilir bir konumda olan Gazi Park, Etimesgut-Bahçekapı Mahallesi sınırları içerisinde Güvercinlik Caddesi ile Çiftlik Caddesi kesişiminde yer alıyor. Gazi çiftliğine çok yakın bir mesafede olan park içerisinde çim tepeler, çocuk oyun grupları, çocuk kum havuzu, kol balıklarının yüzdüğü Nilüfer Göleti ve açık hava sinema gösterimi de vatandaşlardan tam not aldı. Ailelerin ilgi alanlarına göre bireysel veya toplu halde yapacağı çeşitli faaliyetler için ise çimlerle kaplı geniş bir etkinlik alanı da mevcut. Gençlere sporu sevdirmek amacıyla tasarlanan basketbol ve plaj voleybolu sahaları, badminton ve tenis kortları da sporseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Aileler çocuklarıyla birlikte tavuk, horoz, tavşan, cüce keçi, tavus kuşu ve midillilerin kendilerine ait ayrılmış gezinti alanında dolu dolu zaman geçirme imkanı buluyor.