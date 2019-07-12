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Gençlerbirliği, Montpellier'den Giovanni Sio'yu transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Fransız ekibi Montpellier’den golcü oyuncusu Giovanni Sio’yu kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Fransız ekibi Montpellier'den golcü oyuncusu Giovanni Sio'yu kadrosuna kattı.


Başkent ekibi ile iki yıllık sözleşme imzalayan Sio, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba'da geçirdi. Kariyerine Nantes altyapısında başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Sion, Wolfsburg, Augsburg, Sochaux, Basel, Bastia ve Rennes formalarını giydi.

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