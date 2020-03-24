İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı'nda araçlara korona virüs dezenfektesi

Gölbaşı Belediyesi yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sürdürdüğü koruyucu ve önleyici dezenfekte çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.


Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, ilçede bulunan araçlar Gölbaşı Belediyesi görevlileri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Gölbaşı Belediyesi, eski belediye binasının bulunduğu anda ‘Araç dezenfekte noktası' oluşturdu ve araçları dezenfekte etmeye başladı. İlçedeki ticari, özel veya resmi araçların sürücüleri, istedikleri takdirde oluşturulan noktada araçlarını dezenfekte ettirebiliyor.



Araç sürücüleri uygulamadan memnun


Araç sürücüleri, ilk kez gördükleri uygulamadan memnun kalırken, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek korona virüsüne karşı topyekün mücadelenin devam ettiğini söyledi.



İsteyen her vatandaş yaptırabiliyor


Virüsle mücadelenin devam edeceğini söyleyen Başkan Şimşek “Korona virüs salgını ortaya çıktığı andan itibaren, Gölbaşı Belediyesi olarak bu virüse karşı koordineli ve planlı çalışmalar yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz. Belediye olarak oluşturduğumuz dezenfekte noktasında isteyen her vatandaşımızın aracı dezenfekte ediliyor. Bu dezenfekte işlemi ile araçların virüsten korunması hedefliyoruz. Dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.