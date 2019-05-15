Hemşirelere “Cinsel Saldırı Mağdurlarında Klinik Yönetim” sempozyumu

Zekai Tahir Burak Kadın sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yaprak Üstün, ‘'Cinsel şiddet toplumun her kesiminden bireyin maruz kalabileceği bir halk sağlığı sorunudur. İstenmeyen her türlü cinsel girişimin kişi için yıkıcı sonuçları olabilir” dedi.

Zekai Tahir Burak Kadın sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘'Ebe ve Hemşireler İçin Cinsel Saldırı Mağdurlarında Klinik Yönetim'' sempozyumu düzenledi.

Sempozyumda Cinsel saldırı mağdurlarının değerlendirmesi ve bakımı konusunda deneyimleri paylaşmak, gerek hastane gerekse diğer kurumlardan sempozyuma katılan ebe ve hemşirelerin bilgi ve donanımlarını artırmak amaçlandı.

Cinsel saldırı mağdurlarında klinik yönetimi değerlendiren Hastane Başhekimi Prof. Yaprak Üstün ve ekibi "Cinsel şiddet toplumun her kesiminden bireyin, maruz kalabileceği bir halk sağlığı sorunudur. İstenmeyen her türlü cinsel girişimin kişi için yıkıcı sonuçları olabilir. Cinsel şiddetin tıbbi sonuçları arasında cinsel yolla bulaşan hastalıklar, posttravmatik stres bozukluğunu da içeren ruhsal sorunlar ve reprodüktif çağdaki kadınlarda istenmeyen gebelikler sayılabilir. Ayrıca mağdurda depresyon, kaygı bozukluğu, öfke, korku, suçluluk, içe kapanma, kendine güvenin azalması, yalnızlık hissi, intihar ve ölüm düşünceleri gibi psikolojik etkilerinin yanı sıra kronik ağrılar, yorgunluk, kilo alıp/verme, uyku bozuklukları, kabuslar, cinsel bozukluklar gibi fiziksel etkileri de vardır. Akademik başarı ve mesleki performansta azalma, isteksizlik, yaptığı işe odaklanamama, gelecekle ilgili plan yapamama gibi mağdurun yaşam kalitesini olumsuz etkileyen uzun dönem sonuçlar doğurmaktadır. Birçok kez cinsel saldırı mağdurlarıyla ilk teması kuranlar kadın doğum hekimleri olmaktadırlar. Cinsel şiddetin kısa ve uzun dönem ruhsal ve fiziksel etkilerinin önüne geçilebilmesi için cinsel saldırı mağdurları zamanında ve uygun bir bakım almalıdırlar. Cinsel şiddete maruz kalınması halinde kadın doğum hekimleri ve ebe-hemşireler gibi kadın sağlığı çalışanlarının mağdura yönelik değerlendirme ve yönetimi bilmeleri kritik önem arz eder. Hastanemizde cinsel saldırı mağdurlarının muayenelerine yönelik adli vak'a birimimiz ve mağdurun başvurusu halinde değerlendirme ve tıbbi bakımlarına yönelik yerleşmiş protokollerimiz bulunmaktadır.'' İfadelerini kullandı.

Sempozyuma Zekai Tahir Burak Kadın sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Yaprak Üstün, Başhekim Yardımcısı Op. Şule Özel ve Kadın Hastalıkları-Doğum Uzmanı Doç. Şebnem Özyer'in yanın sıra Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Bekir Keskinkılıç, Sağlık Bakım Meslekleri Daire Başkanı Yasemin Erol, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Bahattin İlter, Saime Toptan' Yargıtay Tetkik Hâkimi Ercan Helvacı, Türk Ebeler Derneği Başkanı Öğr. Üyesi Nazan Karahan, HÜTF Adli Tıp AD'dan Öğr. Üyesi Mehmet Cavlak, HÜTF Psikiyatri AD'dan Doç. Sertaç Ak ve Adli Ebe İnci Yağmur Tezbasan ile birlikte gerek hastane içinden gerekse farklı kurumlardan çok sayıda Ebe-Hemşirenin yoğun ilgi gösterdi.