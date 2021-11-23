İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hizmet içi seminerler aralıksız sürüyor

Ankara Mamak Belediyesi hizmet içi seminerlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda belediye bünyesinde hizmet veren Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personeli'ne oryantasyon eğitimi verildi. Personeller Mamak Belediyesi'nin kurum kültürü başta olmak üzere belediye mevzuatı, kurum yapısı ile personelin mali ve sosyal hakları konusunda geniş kapsamlı bilgi aktarıldı.


Köprü görevi görüyorsunuz


Kurum kültürüne yönelik yapılan bilgilendirmede, personele kurumun temsil edilmesi noktasında önemli görevler düştüğünü belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sizler Mamak Belediyesi'nin halka açılan yüzüsünüz. Bu nedenle kurumumuzu, onun birimlerini ve çalışmalarını yakından takip ederek, hizmetleri vatandaşlara aktarma noktasında köprü görevi görüyorsunuz” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.