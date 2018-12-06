Hollywood oyuncusu Sean Penn'den Yasin Aktay'a ziyaret

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin AKtay'ı ziyaret etti.

Oscar ödüllü ünlü aktör Sean Penn, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını araştırıp bir belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a geldi. Kamera ekibi ile birlikte İstanbul'a gelen ünlü aktör, Suudi Arabistan Konsolosluğunda çekim yaptı. Daha sonra Ankara'ya geçen Penn, Yasin Aktay'ı ziyaret etti.