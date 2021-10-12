İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İçişleri Bakanı Soylu AB İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson’ı kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.


Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezindeki (GAMER) görüşmeye, Soylu ve Johansson birlikte geldi. Johansson'ın "Şeref Defteri"ni imzalamasının ardından, heyetlerle ‘Türkiye Ve Avrupa Birliği Arasında Göç Ve Güvenlik Alanlarında Yüksek Düzeyli Diyalog' toplantısına geçildi. Bakan Soylu'ya toplantıda, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faruk Kaymakcı eşlik etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.