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İki haftadır haber alınamayan kayıp kız bulunarak ailesine teslim edildi

Başkent’te 31 Aralık tarihinde ailesinin yanında kaçan ve 2 haftadır haber alınamayan Elif Keskin polis ekipleri tarafından bulundu.

Başkent'te 31 Aralık tarihinde ailesinin yanında kaçan ve 2 haftadır haber alınamayan Elif Keskin polis ekipleri tarafından bulundu.


Alınan bilgiye göre, ikamet ettiği Altındağ ilçesinin Yıldıztepe Mahallesi Hicaz Caddesi'inden kayıplara karışan Elif Keskin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Bürü Amriliği'nin yaptığı arama çalışmaları sonucunca Çankaya bölgesinde bulundu. Keskin polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

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