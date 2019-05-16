İlahi konserinde şehitler unutulmadı

Kalaba Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerinin 10. günü kukla gösterisi ile başladı. Aşuk ve Maşuk ise alandakilere eğlenceli dakikalar yaşatırken, izleyenler alkışla tempo tutmaktan kendini alamadı. Tasavvuf sanatçısı Ender Tekin'in ilahi konseri ile dinleyenler Ramazan'ın maneviyatını yaşarken, semazenler de sanatçıya eşlik ederek sahnede görsel bir şölen oluşturdular. Tekin'in şehitler ve şehit yakınları için seslendirdiği “Gazze” ilahisi ise alandakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Her fırsatta “Devletimiz, milletimiz, bayrağımız var olsun” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Vatanımız, devletimiz ve bayrağımız uğruna seve seve şehadet şerbetini içen kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle minnetle anıyorum. 11 ayın sultanı, rahmet, bereket ayı Ramazan-ı Şerif Türk-İslam âlemine, tüm insanlığa hayırlar getirsin. Bu mübarek aylar birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirmeye de vesile olur. Bu ay, çevremizde ihtiyaç sahiplerine, öksüzlere, yetimlere kol kanat germe, soframızı, gönlümüzü açma ayıdır” diye konuştu.

Vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin ricasını kırmayan Başkan Altınok, talepleri de dinleyerek, “Keçiören benim sevdam. Sokaklar makamımız, vatandaşlarımız da başımızın tacı olmaya devam edecek” mesajı verdi.