Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensubu 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensubu 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” denildi.