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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terör örgütü mensubu düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terör örgütü mensubu düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.”

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