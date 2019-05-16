KARS-FED yönetiminden Taşdelen'e ziyaret

Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu (KARS-FED) yöneticileri ve üyeleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret etti.

KARS-FED Başkanı Tuncay Sönmez ve federasyon üyelerinden oluşan heyet, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'i ziyaret etti. Taşdelen'i seçimlerde aldığı başarılı sonuçtan dolayı tebrik eden Sönmez, “Bugüne kadar bizlere de diğer sivil toplum örgütlerine de hep destek oldunuz. Bizler de elimizden geldiği kadar sizlerin yanında olduk. Yeni dönemde de yine sizlerin en büyük destekçiniz olacağız. Biliyoruz ki siz de Çankaya Belediyesi olarak yanımızda olmaya devam edeceksiniz” dedi.

“Ayrım yapmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür eden Taşdelen, yeni dönemde de sivil toplum örgütleri ile omuz omuza olacaklarını söyledi. Seçimlerde alınan sonucun bugüne kadar Çankaya'da alınan en yüksek oy oranı olduğunu ifade eden Taşdelen, “Bu durum gurur verici. Bizim çok çalışmamız ve halka dokunan projeler üretmemiz bu başarıyı getirirken, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu başarıda büyük bir payı var” diye konuştu.

Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok şehrin belediye başkanlığını kazanarak önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Taşdelen, “Artık bundan sonra önemli olan vatandaşa en iyi hizmeti götürerek kalıcı olmak. Çünkü biliyoruz ki genel iktidara giden yol yerelden geçiyor. Ayrım yapmadan tüm yurttaşlarımızı kucaklayarak çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda KARS-FED yöneticileri, Taşdelen'e federasyonlarına katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.