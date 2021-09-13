Keçiören KEÇMEK ücretsiz kurs kayıtları başladı

Keçiören Belediyesi ile İŞKUR iş birliğinde açılan kurslardan vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanacak.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yüz yüze kurslara ara verilen KEÇMEK'te bu yıl pandemi kurallarına uygun olarak eğitimler başlıyor. Bu kapsamda Keçiören'deki 10 farklı kurs merkezinde 60'dan fazla branşta eğitim verilecek. Kurs kayıt işlemleri ise Keçiören Belediyesi kurumsal web sayfasında yer alan KEÇMEK'İN web sitesinden online olarak ya da kurs merkezlerine giderek yüz yüze gerçekleştirilebiliyor.

Üretime ve ekonomiye katkı

KEÇMEK'te farklı branşlarda hem el sanatları hem de akademik eğitimlerin verildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “KEÇMEK, vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. KEÇMEK'te sadece istihdam için değil aynı zamanda eğitim öğretim yaşamlarına katkı sunmak için dil kurslarımızı da hayata geçiriyoruz. Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Burada öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan kadınlarımız, bu ürünlerin satışını da yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Ayrıca ilgi duydukları sanatlara da yönelebiliyor bu sanatları icra ederken kendilerini ruh olarak da geliştiriyorlar” dedi.