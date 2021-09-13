Keçiören'de “temiz üniversite” için kollar sıvandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yüz yüze eğitime başlayacak olan ilçe sınırları içindeki üniversitelere “Temiz Üniversite” kampanyası kapsamında hizmet verdiklerini belirterek, Keçiören'de bulunan Ankara Üniversitesi Kuzey ve Gümüşdere yerleşkelerini ziyaret etti.

Başkan Turgut Altınok, üniversite öğrencilerinin sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için üniversite içinde ve kampüsünde temizlik çalışması yürüttüklerini aktararak, “Keçiören Belediyesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğimizde birçok projeyi beraber yürütüyoruz. Şimdi de 'Temiz Üniversite' kampanyası kapsamında hem temizlik hem de dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. İlçemizdeki tüm kampüslerin temizliğini yapmaya devam edeceğiz. Hizmetlerden ve iş birliğinden dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sayın dekanlarımız, emeği geçen tüm hocalarımıza ve çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum. Sayın rektörümüz, üniversitemizi daha iyi bir eğitim yuvası haline getirmek, eğitimin kalitesini artırmak, fiziki yapıyı daha iyi hale getirmek için cumartesi pazar demeden sevdayla çalışıyor. Biz de eğitimin kalitesini artırmak için elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz” dedi.

Altınok, üniversitedeki eski sınıfları ve üniversitenin serasını gezerek incelemelerde bulunurken, Altınok'a ziyareti sırasında Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Hasan Hüseyin Atar, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Emine Özmete, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Ender Yarsan ve Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Zeynep Erdoğan eşlik etti.