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Keçiörengücü - Galatasaray maçını 6 katlı binanın çatısından telefon ile canlı yayın yaptı

Vatandaşlar, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu ilk ayağında Ankara'da oynanan Keçiörengücü-Galatasaray maçını çatı ve balkonlardan izledi.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk ayağında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Keçiörengücü, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu müsabakada bilet almayan vatandaşlar maçı binaların çatısından ve balkonlardan izledi. 6 katlı binanın çatısına çıkan bir kişinin ise o sırada telefonuyla takipçilerine sosyal medyada canlı yayın yaptığı görüldü. O anlar ise sosyal medyada hızla yayılarak esprilere konu oldu.

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