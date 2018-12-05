Keçiörengücü - Galatasaray maçını 6 katlı binanın çatısından telefon ile canlı yayın yaptı

Eleme Turu ilk ayağında Ankara'da oynanan Keçiörengücü-Galatasaray maçını çatı ve balkonlardan izledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk ayağında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Keçiörengücü, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu müsabakada bilet almayan vatandaşlar maçı binaların çatısından ve balkonlardan izledi. 6 katlı binanın çatısına çıkan bir kişinin ise o sırada telefonuyla takipçilerine sosyal medyada canlı yayın yaptığı görüldü. O anlar ise sosyal medyada hızla yayılarak esprilere konu oldu.