Köşk Barajı ekonomiye yılda 1 milyon 62 bin TL katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Erzurum'da yapımını sürdürdüğü Köşk Barajı'nın tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 62 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor.

DSİ tarafından Türkiye'nin kalkınması ve mümbit toprakların suyla buluşması için Türkiye'nin farklı noktalarına yapılan baraj çalışmalarından biri olan Erzurum Köşk Barajı'nda çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Erzurum merkez Yakutiye Köşk Barajı tamamlandığı zaman barajda depolanacak su ile bin 770 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 62 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor

Baraj inşaatında dipsavak imalatının tamamı ve gövde imalatının yüzde 80 tamamlandığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Dolusavak imalatı ve ulaşım yolları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 41 metre ve su depolama kapasitesi 0,500 milyon metreküp olan Erzurum merkez Yakutiye Köşk Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 62 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.