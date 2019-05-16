MHP lideri Bahçeli Ülkü Ocaklarının iftarına katıldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla Ankara'da bir iftar yemeği düzenledi.

MHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen iftar programında MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, genel merkez yöneticileri, divan üyeleri, çok sayıda milletvekili ve yurdun dört bir yanından gelen il ve ilçe ocak başkanları hazır bulundu.

İftar programında konuşma yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, içinde olduğumuz Ramazan ayının önemini vurgulayarak, “Bu sene, partimizin ve ocağımızın kuruluşunun 50. yılını, milli mücadelemizin başlamasının ise 100. yılını kutluyor olmamızdan dolayı bu ramazan bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Bütün bu hususiyetleri taşıyan bu senenin mübarek ramazan ayında, Liderimizin iftar sofrası etrafında inşa edilen manevi köprülerle; kalplerimize huzur, yüreklerimize sıcaklık ve bakışlarımıza umut hâkim olmuştur” diye konuştu.

Sinan Ateş, Ülkü Ocaklarının sanat ve kültür alanında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Daha akademik hale getirilmiş olan Ülkü Ocakları dergimizin yanı sıra, ismini liderimizden ilham alarak Bilge-Türk olarak koyduğumuz, orta öğretime yönelik bir dergi ve bir de Dönence ismiyle kültür, sanat, edebiyat dergimizi çıkarıyoruz. Ayrıca ramazan ayı boyunca teşkilatlarımızda iftar sofraları kurulmuş ve herkese soframız açık olmuştur. Öte yandan 2 tiyatro ekibimiz Namık Kemal'in “Vatan Yahut Silistre” oyunu ile Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun “Her Bizans'a Bir Fatih” oyununu iftar sonraları sergilemektedirler” şeklinde konuştu.

Sinan Ateş şöyle devam etti: “Sayın Genel Başkanım, tiyatro faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bu faaliyetler vesileyle Ülkü Ocaklarının sosyal nüfuzunu artırmayı, insanlara dokunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki iki ay içerisinde çocuk oyunlarımızı da benzer şekilde sergileyeceğiz. Bir yıl içerisinde tiyatro ekibimizin 300 oyun sahnelemesini hedefliyoruz.”