Minik yüreklerin satranç heyecanı

Çankaya Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Çankaya Evleri Çocuk Satranç Turnuvası, 220 öğrencinin katılımıyla 13-14 Nisan tarihlerinde yapıldı. 7 kategoride 21 minik satranç "ustası" ödüllerini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in elinden aldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Çankaya Evleri Çocuk Satranç Turnuvası büyük bir heyecanla sona erdi. 2 gün süren ve Çankaya'nın dört bir yanındaki Çankaya Evleri'ndeki kurslarda eğitim alan 220 öğrencinin yarıştığı turnuvada, 7 kategoride 21 minik satranç "ustası" ödüllerini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in elinden aldı.

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde öğrenciler ve velilerle bir araya gelen Başkan Taşdelen, Çankaya Belediyesi olarak eğitimin her alanında öncü ve örnek bir belediye oluşturduklarını söyledi. Kreşlerden, Çankaya Evlerine, okullara verdikleri desteklerden, kültür ve spor merkezlerine kadar eğitimin her alanında Çankaya Belediyesi'nin varlığını gösterdiğini kaydeden Taşdelen, "Biz en çok çocuklarımızın belediyesiyiz. Bizler çocuklarımıza, geleceğimize yatırım yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki rehberi bilim ve akıl olanın, rehberi Mustafa Kemal Atatürk olanın sırtı asla yere gelmez" diye konuştu.

Yeni dönemde de çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Taşdelen, "Bu turnuvada yarışan, böylesine güzel bir organizasyonda görev alan herkesi kutluyorum. Çocuklarımızın burada gösterdiği başarılar, hayatlarındaki daha büyük anların, daha büyük başarıların ilk adımları olsun" dedi.

Konuşmanın ardından turnuvadaki birincilere tablet, ikincilere satranç takımı ve üçüncülere ise kulaklık hediye eden Başkan Taşdelen, tek tek tüm öğrencileri kutlayıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turnuvaya katılan tüm çocuklara katılım madalyası, Nutuk ve öykü kitabı setleri de armağan edildi.

7 Kategoride 21 ödül

İşte tüm kategorilerde ödül kazanan öğrenciler:

8 yaş altı kızlar 1. Feraye Saçılık, 2. Nisa Nur Demirtaş, 3. Nihan Orhanlı; 8 yaş altı erkekler 1. İhsan Şahin, 2. Toprak Yılmaz,3. Yağız Ömer Kayacı; 9 yaş kızlar 1. Doğa Tezel, 2. Yaren Erdem, 3. Sudenaz İnceciköz; 9 yaş erkekler 1. Eren Hüseyin Kölemenoğlu, 2. Barış Deniz Gençavcı, 3. Onur Ataberk; 12 yaş altı kızlar 1. Rengin Ağzıaçık, 2. Melis Büşra Seven, 3. Ela Damla Acar; 12 yaş altı erkekler 1. Erdinç İbrahim Baran, 2. Efe Karatepe, 3. İbrahim Kartal; 13 yaş üstü erkekler 1. Arda Zülfikar Yıldırım, 2. Yiğit Çağlar Yılmaz, 3. Ayberk Taras Kutay.