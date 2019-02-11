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Mustafa Kaplan: “Taraftarımıza daha iyi bir Ankaragücü takımını izleteceğiz”

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. MKE Ankaragücü'nün 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Taraftarımıza daha iyi bir Ankaragücü takımını izleteceğiz” dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçlarından MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maçı Eryaman Stadı'nda oynandı. MKE Ankaragücü'nün 3-0 kazandığı maçın ardından basın toplantısında konuşan Mustafa Kaplan, taraftarın desteğinin skora doğrudan etki ettiğini ifade etti. Kaplan, “Çok mutluyum. Camiamız için çok önemli bir maçtı. 3 puanı 3 golle almak beni çok mutlu etti. Bu galibiyetin devamını haftaya getireceğiz. Öncesinde sakat oyuncumuz çoktu, yönetim iyi transferler yaptı. Bize özgüven anlamında 1 galibiyet yeterdi, o galibiyeti aldık. Taraftarımıza daha iyi bir Ankaragücü takımını izleteceğiz. Ben ekibime sonsuz güveniyorum. Ben bu takımın hem oyuncusu oldum hem de teknik direktörü oldum. Biz bugün bir başlangıç yaptık; iyi bir takım olduk, iyi bir aile olduk. Yabancı oyuncular geldiğinden beri takım içinde iyi bir dostluk yakalandı. Bugün bizim için her şey güzeldi” şeklinde konuştu.

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