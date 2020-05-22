Nallıhan'da aynı yerde 10 dakika arayla 2 kaza

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 10 dakika arayla aynı yerde 2 trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazadan 10 dakika sonra aynı mevkide başka bir kaza daha meydana geldi. Akşam saatlerinde Nallıhan Çayırhan istikametinde giden 06 LEB 57 plakalı otomobil ile sanayi kavşağından şehir merkezi istikametine ilerleyen 06 FH 707 plakalı araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

İkinci kaza ise 10 dakika arayla aynı yolun karşı şeridinde gerçekleşti. Beypazarı'ndan Nallıhan İstikametine ilerleyen 06 HD 3327 plakalı otomobil, şehir merkezinden yola çıkan 06 HA 3059 plakalı araç ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazaların meydana geldiği şeritler trafiğe kapatılırken araçların geçişi kontrollü sağlandı. Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.