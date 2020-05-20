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Nallıhan'da bir evin çatısına minare düştü

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısına minare düştü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısına minare düştü.



Ankara'nın Nallıhan ilçesi Ömerşeyhler Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısına minare düştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler evin çevresinde önlemleri aldı. Ekiplerden alınan bilgilere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Camilerinin yıkılmasından dolayı üzgün olduklarını belirten mahalle muhtarı Ayhan Çakır, “Tek tesellimiz o saatlerde vatandaşlarımızın orada olmayışı hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun” dedi.

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