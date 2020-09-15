Ölüme terk edilen yavru köpeklere Pursaklar Belediyesi sahip çıktı

Pursaklar Belediyesi Hayvan Barınağı Merkezi'nde, genel kontrolden geçirilen köpekler için gerekli tedavi uygulanmaya başlandı. Çeşitli yerlerinde yaralar bulunan köpekler, hemen bakıma alındı. Ağır yaralanan ve güçsüz düşen 3 minik yürek ise tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Yavru köpeklerin ilçe sınırları dışından getirilerek boş arazilere bırakılmasına tepki gösteren belediye yetkilileri, evcil hayvanların sokaklara bırakılarak açlığa susuzluğa mahkum bırakılması sonucu sokak hayvanları sorununu çığ gibi büyüttüğünü belirtti. Yaşama tutunmayı başaran minik can dostlar ise kalan ömürlerini Pursaklar Belediyesinin vefalı elleri sayesinde daha rahat geçirecek.

"Bakmayacaksanız sahiplenmeyin"

İnsanoğlunun tüm canlılara yönelik sorumluluklarının olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçemize bırakılan 7 yavrudan 3'ü yaşamını yitirdi. 4'ünün tedavisine devam ediyoruz. Sokaktaki canlarında bakıma ihtiyaçları var. Belediye olarak her birine yetişmeye çalışıyoruz, fakat yetişemediğimiz yerler de oluyor. Burada topluma büyük sorumluluk düşüyor. Vatandaşlarımızın daha bilinçli davranmaları gerekiyor. Satın aldıktan sonra sokağa terk etmesinler, madem sahiplendiniz, sahip çıkın. Önemle tekrar vurguluyorum. Bakmayacaksanız sahiplenmeyin" dedi.