Pursaklar Belediyesinden Engelliler Haftasında Piknik Şöleni

Göreve gelir gelmez ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla Engelliler Sosyal Tesisini hizmete açan Başkan Ertuğrul Çetin, engelli çocukların keyif dolu vakit geçirebilmeleri için farklı sosyal aktivitelerle her zaman yanlarında olmaya devam ediyor.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşların engelli bireylerle empati kurmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikleri organize eden Pursaklar Belediyesince düzenlenen piknik şöleninde, özel gereksinimli bireyler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi tarafından organize edilen piknik şöleninde, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri, çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenirken, keyifli bir gün geçirme imkânı buldu.

Piknik organizasyonuna katılan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Piknik Şöleninde özel gereksinimli gençlerle, tek tek ilgilenirken mutluluklarına ortak oldu.

"Pursaklar'da hiçbir engelli kardeşim mahzun olmayacak"

Özel gereksinimli gençlerle mutlu bir gün geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Engelliler Sosyal Tesisimizin Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlediği Piknik Şöleninde, özel gereksinimli kardeşlerimizle bir araya geldik. Piknikte kardeşlerimiz, gönüllerince eğlenme fırsatı bulurken bol bol stres attı. Hem aileleri hem de engelli kardeşlerimizin yüzünden tebessüm eksik olmasın. Pursaklar'da hiçbir engelli kardeşim mahzun olmayacak'' dedi.