Pursaklar Belediyesi'ne bir milli gurur daha

Alanya'da 19 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan U16 Erkekler Hokey Milli Takımı hazırlık kampı aday kadrosuna Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcu Raşit Kağancı da davet edildi.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü'nün hokey takımında gösterdiği performansla takımının başarısında önemli rol oynayan Raşit Kağancı, Alanya'da yapılacak olan kamp için U16 Hokey Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Genç sporcuların, ulusal ve uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için tüm destekleri sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, U16 Erkekler Hokey Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan Raşit Kağancı'ya başarılar diledi.

"Sporcularımız, verdikleri büyük emeklerin karşılığını, milli formayı gururla giyerek yaşamaya devam ediyorlar"

Spor alt yapısını her geçen gün biraz daha güçlendirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin:

"Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularımız, verdikleri büyük emeklerin karşılığını, milli formayı gururla giyerek yaşamaya devam ediyorlar. U16 Erkekler Hokey Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcumuz Raşit Kağancı tebrik ediyor, milli takımımıza başarılar diliyorum."