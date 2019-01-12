Reel sektör talep etti, ATO iletti, hükümet yaptı, Ankara faydalandı

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Başkent'te faaliyet gösteren 157 bin üyesini temsil eden 67 Meslek Komitesi 2018 yılına etkin çalışmalarıyla damga vurdu. 2 bini aşkın alanda faaliyet gösteren şirketlerin kayıtlı bulunduğu komitelerde, komite başkan ve üyeleri yıl boyunca gerçekleştirdiği 881 toplantıda aldığı kararlarla Başkent ekonomisinin çarklarının düzenli biçimde dönmeyi sürdürmesini sağladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO'nun meslek komiteleri 2018 yılı boyunca 881 ayrı toplantı gerçekleştirerek Başkent ekonomisinin nabzını tuttu. Bin 300 saatlik istişari toplantılar gerçekleştiren komiteler, üyelerinin sorunlarını masaya yatırdı. Başkent'te ticareti geliştirmek, ürün ve hizmet kalitesini artırmak, Ankara markalarının yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yer almasını sağlayarak rekabet güçlerini artırmak ve sektör sorunlarına çözüm bulmak amacıyla belirlenen 950 sorun ve çözüm önerisi ATO Yönetimi tarafından 16 Bakanlık ve 120 ayrı kuruma iletildi. Sorunların gerçekçi bir biçimde tespit edilerek doğru çözüm önerileriyle birlikte sunulması sonucunda, hükümetin yasa, karar, kararname ile gerçekleştirdiği düzenlemelerden tüm ATO üyeleri faydalandı.

Elektrikli Ev Aletleri, Halı, Mobilya, İmalat, Dekorasyon ve Satıcıları, İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitleri, Motorlu Kara Taşıt Satıcıları ve Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komiteleri olmak üzere 5 ayrı meslek komitesinin üyelerini temsilen talep ettiği KDV ve ÖTV indirimleri ile tapu harçlarına getirilen indirimler Ankara genelinde yaklaşık 25 bin işletmenin faaliyetlerini doğrudan ilgilendirdi. Telekomünikasyon Meslek Komitesi'nin cep telefonuna taksit sayısının artırılmasına yönelik talebi, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle karşılandı. Başkent'te sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin firmanın olumlu etkilendiği düzenlemeyle, telekomünikasyon sektörüne can verildi. Bu düzenlemeyle firmaların ellerindeki cep telefon stoklarının eritileceği tahmin ediliyor. Aynı sektörde, abone bilgilerinin kötüye kullanımı konusunda yaşanan sorun nedeniyle mağdur olan ve yine sayıları 2 bini bulan işletmenin sorunu da ilgili kurum tarafından verilen teknik görüş sayesinde çözüme kavuşturuldu.

Başkent'in ihracatının artırılması konusu da komitelerin gündem maddesindeydi

Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi'nin döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklanan mağduriyeti kur güncellemesi sayesinde ortadan kaldırıldı. Bu çalışmayla da Başkent'teki 4 bin 500 işletmenin sorunu çözüldü. Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi ve Akaryakıt Tesisleri Petrol ve Petrol Ürünleri Meslek Komitelerinin talebiyle Lojistik sektöründe karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı yapan kişilerin almaları zorunlu SRC Belgesi'ni kolaylıkla alabilmeleri için 6 ayda bir gerçekleştirilen sınav takvimi 3 ayda bir yapılacak şekilde düzenlendi. Bu düzenlemeden SRC belgeli çalışan istihdam eden 5 bin 137 ATO üyesi firma fayda sağladı. Kozmetik Ürünler İmalat ve Satıcıları Meslek Komitesi'nin talebiyle gerçekleşen Gümrük Tarife Cetveli Düzenlemesi ile kozmetik ürünlerin sınıflandırılması Başkent'te bu alanda iştigal eden bin 400 firmayı rahatlattı. İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Komitelerinin talepleri ile gerçekleştirilen bir dizi çalışma sonucunda Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayınlandı. Sağlık hizmetleri fiyatlarının döviz kurundaki gelişmeler doğrultusunda güncellendiği tebliğ ATO'nun iki komitesine kayıtlı 5 bin 300 firmaya fayda sağladı. İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi ile Gayrimenkul Meslek Komitelerinin çalışmalarıyla gayrimenkul sektörünü doğrudan ilgilendiren Taşınmaz Ticareti ile ilgili yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikle emlakçılar resmi kimlik kazanarak “sorumlu emlak danışmanı” unvanı aldı. Bu düzenleme sektörde faaliyet gösteren 18 bin firma için önemli bir itibar kazancı oldu.

Başkent'in ihracatının artırılması konusu da komitelerin gündem maddesindeydi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu arasında imzalanan protokolle Ankara'nın da içinde yer aldığı 16 ilde kurulan “İhracat Destek Ofisleri” ATO'nun dış ticaret yapma konusunda hedef aldığı sayıları 12 bini bulan üyesini ilgilendirdi. ATO'nun 67 komitesi kamuoyunun gündeminden düşmeyen konuları da gündemlerine aldı. Tüm sektörlerin uygulamanın bir şirkete fayda sağlarken o şirketle ticaret yapan şirketleri batma noktasına getirdiği için eleştirdiği konkordato konusu, TBMM'de gündeme alınan bir yasa ile yeniden düzenlendi. Konu ATO'nun 157 bin üyesini yakından ilgilendirdi. ATO'nun tüm komitelerinin gündeminde yer alan SGK'dan prim borçlarına taksit düzenlemesi konusu da 157 bin üyesine fayda sağladı.

"157 bin üyemizin sesi olmaktan mutluyuz"

ATO Meslek Komiteleri'nin çalışmalarını değerlendiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkent'in iş merkezlerinde, caddelerinde, sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren üyelerin kendilerini temsil etmek üzere seçtikleri meslek komitelerinin gündeme aldıkları çalışmalarla üyelerini hakkıyla temsil ettiklerini söyledi. Komitelerin aldıkları kararla ATO yönetiminin çalışmalarına da yön verdiklerini kaydeden Baran, "ATO çalışmalarında demokrasi tam olarak işledi. Komitelerimiz sektörlerin nabzını doğru tuttu, yerinde çözüm önerileri üretti. 157 bin üyemizin sesi olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.