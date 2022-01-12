Serhat Oğuz'un çiftçiye mazot desteği uygulaması ABB Meclisi'nde takdir topladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un çiftçilere yönelik geçen yıl yaptığı mazot desteği uygulaması, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti gruplarının da takdirini kazandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un, kuraklıktan etkilenen çiftçilere yönelik geçtiğimiz yıl yaptığı mazot desteği uygulaması, ABB Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti gruplarının da takdirini kazandı. Büyükşehir'in yapacağı mazot desteklemesinin Türkiye'de bir ilk olacağını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, “Kahramankazan'ın yaptığını bilmiyordum. Çiftçilerimize destek olduysanız güzel bir şey” sözleriyle uygulamayı överken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ise “Allah razı olsun, Kahramankazan Başkanı yapmış. Mazot desteği bile vermiş” diyerek bunun diğer ilçelere de örnek olması gerektiğini ifade etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçelerinde, kuraklıktan etkilenen çiftçilere geçtiğimiz yıl mazot desteği uygulaması başlatmıştı. Belediye bu kapsamda talepte bulunan yaklaşık bin çiftçiye 500'er TL'lik mazot desteğinde vermişti. Çiftçilere böylece üretim maliyetlerinin önemli bir ayağını oluşturan mazot kullanımı konusunda kayda değer bir destekleme yapılmış oldu. Başkan Oğuz, çiftçilerden talep gelmesi durumunda uygulamanın önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceğini belirtmişti.

Neslihanoğlu, uygulamanın Türkiye'de bir ilk olacağını belirtti

Kahramankazan Belediyesi'nin çiftçilere yönelik geçtiğimiz yıl verdiği mazot desteği uygulaması, ABB Meclisi'nin, Büyükşehir tarafından çiftçilere yönelik yapılacak mazot desteklemesine ilişkin başkanlık yazısının oylandığı oturumunda gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, çiftçiye mazot desteği verilmesine ilişkin yaptığı konuşmada, söz konusu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olacağını belirterek, “Türkiye'de hiçbir belediyenin mazot desteği yaptığını düşünmüyorum” dedi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Neslihanoğlu'nun bu sözleri üzerine, Kahramankazan Belediyesi olarak ilçelerinde kuraklıktan etkilenen çiftçilere geçtiğimiz yıl mazot desteği verdiklerini söyledi. Neslihanoğlu, Oğuz'un bu çıkışı üzerine ise, “Bilmiyordum, şimdi duydum. Çiftçilerimize destek olduysanız güzel bir şey” diyerek yapılan uygulamayı övdü.

“Allah razı olsun”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ise, “Kim ülkemize hizmet ediyorsa, kim belediyesinde vatandaşına hizmet ediyorsa hepsinden Allah razı olsun. Kahramankazan Belediye Başkanı yapmış. Ne güzel hizmetler yapmış. Mazot desteği bile vermiş” sözlerini kullandı. Beker, diğer ilçe belediyelerinin de ilçelerindeki çiftçilere benzer destekleri vermesini istedi.

Daha sonra, kent genelinde tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için çiftçilere mazot desteği verilmesine ilişkin başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi.